Sestra? Ne, to je NJENA mama!

, ki je znana pod umetniškim imenom, je ena tistih glasbenic, ki s svojo pojavo in glasom vzbujajo pozornost, kjerkoli se pojavijo.Mlada umetnica, ki bo prihodnji mesec dopolnila 25 let, je pred kratkim svoje prijatelje in oboževalce presenetila s fotografijo, s katero je dokazala, da tudi v njeni družini drži rek, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Raiven je namreč objavila fotografijo s svojo mamo, ki je pred dnevi praznovala rosnih 45 let.Mladostna mama je pritegnila veliko pozornosti, tisti, ki ju ne poznajo, pa so bili prepričani, da ima pevka sestro dvojčico. Voditeljicajima je polaskala, da sta videti kot sestri, Raiven pa se je ob prebiranju zabavnih komentarjev muzala. »Ona je moj navdih,« je kratko in jedrnato povedala o svoji ljubljeni mami.