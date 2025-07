»Ona nima toliko izkušenj kot jaz, a je postala vodja.« »On zavzame ves prostor v pisarni. Kot parazit je.« »Dela se tako ubogo, ves čas ji je hudo in naporno.« »Vedno ve vse o vsem in o vseh.« Na skoraj vsakem srečanju s klientkami se prej ali slej dotaknemo odnosa s sodelavkami, nadrejenimi ali drugimi oddelki. S tistimi, ki nas čustveno izčrpavajo. Čeprav naše delo ni fizično zahtevno, smo po delovnem dnevu pogosto izpraznjene. In nismo edine. Medosebni odnosi so eden najpogostejših virov notranje napetosti, utrujenosti, dvomov o sebi in slabe volje. Zato poglejmo, kako prepoznati neka...