September je mesec zdravljenja na vseh ravneh (Suzy)

Jo ponavljate, morda bežite pred podobnim ali zagrizete v grenko jabolko in se iz preteklih grenkih izkušenj (morda tudi tujih) učite, tako zorite in spreminjate? Vse, kar ste prebrali o letu 2025, septembra dvojno velja. Lahko bi dejali, da smo prišli v čas, ko gre zares. Pred nami je vprašanje, ali bomo odrasli ali se bomo še naprej šli igrice, izmikanja in podobno. Vsi kdaj pademo v past ega, čustev, strasti, strahu, torej preprosto življenja, saj bi bilo sicer suhoparno, kajne? A sedaj ni čas, da iščemo izgovore, igramo žrtev in se izmikamo. Čas je za iskren vpogled vase. Ne kritizirajte...