Šepet na sceni že deset let (Suzy)

»Ja, oddahnili smo si, bilo je naporno, a neizmerno lepo. Srečni smo,« je po koncertu na kratko strnil vtise Robert Goličnik, harmonikar, bobnar, pevec, vodja in menedžer ansambla Šepet iz Velenja, ki se je že pred letom dni odločil, da bo njihova deseta obletnica drugačna.

»Postavili smo si zelo zahteven izziv, da v letu dni naredimo kar deset glasbenih zgodb. Pričeli smo ustvarjati, snemati in tako izdali devet novih skladb z videospoti, deseta zgodba je bila sam koncert, ki smo ga priredili v Domu kulture v Velenju. Vsaka od teh zgodb nosi svoje sporočilo vztrajnosti, ljubezni, spoštovanja in veselja do glasbe in ljudi, ki nas poslušajo in spremljajo. Veseli smo, da smo vsa ta leta kljub vzponom in padcem ter epidemiji, ki smo ji bili priča, ostali v enaki zasedbi oziroma smo se še nadgradili z enim članom, mojim mlajšim sinom Ambrožem, ki prav tako igra harmoniko, poje in igra bobne,« pove Robert

V ansamblu ima starejšega sina Aljaža, ki igra bas kitaro, bariton in poje. Pevka je njegova snaha, Lara Voler Goličnik, ki je poročena z Aljažem, člana, ki nista njihova sorodnika, sta kitarist Nace Grudnik in harmonikar, klaviaturist in pevec Rok Sedovnik.

Ansambel Šepet na odru z glasbenimi gosti in podmladkom

Šepetovci so trenutno edini ansambel pri nas, ki se lahko pohvali s kar tremi harmonikarji. In to z odličnimi, kar so dokazali v dvorani, polni dobrovoljnih ljudi, ki so jim pričarali dogodek z raznoliko glasbo, smehom, manjkalo ni niti čustvenih trenutkov in solz. Te so tekle v potokih, ko je Robert presenetil Laro z ganljivimi besedami, pa tudi, ko sta na oder pritekla Rokova sinova Ožbej in Anže ter Aljaževa in Larina hči Kim. S tem so dokazali, da se že lahko pohvalijo s podmladkom, ki bo čez leta morda nadaljeval njihovo pot.

Šepetovci so koncert obogatili z resnično dobrimi glasbenimi prijatelji, ansambli Dar, Naveza, Vikend, Vražji muzikanti, prišel je Dejan Dogaja, za humor je poskrbel gasilec Sašo, koncert je povezovala Nika Svetlin. »Veseli smo, da so bili tisti, ki nas spremljajo vsa leta, z nami v dvorani in smo skupaj prepevali naše, njihove in druge uspešnice iz naše bogate narodnozabavne glasbene zakladnice. Hkrati smo se poklonili našim družinam, staršem, sponzorjem, medijem in vsem, ki so nam kakorkoli pomagali in stali ob strani na naši poti.

Za češnjo na torti so izdali še eno novo polko z naslovom Porednica, za katero je besedilo napisal Igor Pirkovič, glasbo David Novak, za aranžma je poskrbel Ambrož Goličnik. V njej poredna Lara nagaja svojim fantom in se pri tem neizmerno zabava. Videospot so posneli v velenjskem hotelu Paka.

Še pred tem so poslušalce razveselili s polko Ljubezen pada, skupaj so od lanske do letošnje pomladi posneli devet novih skladb in prav toliko videospotov. »Slovenijo smo prečesali, pot nas je zanesla v tujino, naše skladbe so prepoznavne,« so počaščeni člani ansambla, ki nadaljuje glasbeno pot, saj preprosto ljubijo tako glasbo kot ljudi, ki jim je ta glasba namenjena.

Ansambel šteje šest članov.