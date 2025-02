Šepet je preplet ljubezni (Suzy)

Vodja ansambla Šepet Robert Goličnik je oče harmonikarja Ambroža ter basista Aljaža, ki je lani pred oltar popeljal pevko ansambla Laro Voler Goličnik. Lara ima tako v ansamblu ob sebi moža, svaka in tasta. Preostala člana ansambla sta Rok Sedovnik in Nace Grudnik. Letos Šepetovci praznujejo 10 let delovanja, že lani so se zato odločili, da poslušalcem podarijo tri nove skladbe.

Lara Voler Goličnik ima v ansamblu moža, svaka in tasta. Foto: osebni arhiv

Prvi valček z naslovom Hvala za leta je izšel decembra lani, harmonikar, pevec in vodja Robert ga je posvetil ženi Ireni, s katero sta praznovala srebrno poroko. Sam je napisal glasbo, besedilo je delo Vere Šolinc. Januarja so na radijske postaje poslali energično in žgečkljivo polko Eno sva srce, ki je zelo drugačna od običajnih, videospot zanjo so posneli v prostorih Termoelektrarne Šoštanj, kjer so se kljub zelo strogim varnostnim ukrepom zelo zabavali. Besedilo je tudi tokrat napisala Vera Šolinc, glasbo in aranžma je delo modrijana Roka Švaba.

Harmonikar Ambrož Goličnik Foto: osebni arhiv

Robert Goličnik je pesem Hvala za leta uglasbil sam in jo posvetil ženi Ireni. Foto: osebni arhiv

Pred dnevi so predstavili še valček z naslovom Kako je dobro, ki je nastal že leta 2020, a je dolgo čakal na pravo priložnost. Zdaj so ocenili, da je napočil čas zanj. Besedilo je ustvaril Igor Pirkovič, glasbo David Novak, za aranžma je poskrbel Martin Juhart. »Pesem Kako je dobro ni le glasbena poslastica, ampak je tudi zelo osebna in čustvena zgodba. Naša pevka Lara je le dan pred snemanjem skladbe v studiu izvedela, da je noseča, kar jo je presenetilo in razveselilo,« nam je razkril Robert. »To je bilo res posebno doživetje,« se rada spominja Lara, ki je takrat pesem pela še nerojeni hčerkici Kim, po njenem rojstvu pa za lahko noč. In jo poje še danes. »Zdaj, ko je že večja, mi vedno reče, da je to njena pesmica,« razkriva Lara.

Čustvenih trenutkov ni manjkalo niti med snemanjem videospota. »Tudi to je bilo nekaj zelo posebnega,« pravi Lara. Z Aljažem sta se namreč lani poročila in se med snemanjem videospota odločila, da bosta vanj vtkala odlomke s poroke, kar je valčku vdahnilo še več topline in ljubezni. »Pesem je ena najlepših ljubezenskih skladb, kar smo jih ustvarili,« meni in doda, da so si vsi želeli, da se razvije v nekaj res posebnega. »Zato smo ji pustili čas, da zori kot vino,« jo dopolni Aljaž.

V videospotu za pesem Kako je dobro so utrinki z lanske poroke Lare in Aljaža. Foto: osebni arhiv

Ansambel Šepet bo imel jubilejni koncert ob 10. obletnici delovanja 18. maja. Na njem bodo poleg ansambla nastopili njihovi številni glasbeni prijatelji, s katerimi bodo ustvarili nepozaben glasbeni večer. In na njem predstavili najlepše skladbe, ki so se vtkale v srca številnih oboževalcev. Šepetovci z njimi dokazujejo, da njihova glasba ni zgolj narodnozabavna oziroma zabavna, temveč tudi čustvena, osebna in vedno polna ljubezni.