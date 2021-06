Senidah z zlobneži obračuna po svoje

Z orožjem v roki za potrebe spota dokazuje, kdo je v resnici šefica.

Vedno je bila samozavestna in se pokončno zavzemala za svoje pravice. Tudi tokratni popustila pod bremenom, ki so ji ga nalagali nekateri, zdaj že nekdanji sodelavci in predvsem mediji, ko so jo povezovali z mafijskim ustrahovanjem. Pevka je v svojem življenju izkusila že veliko osebnih tragedij, zato jo je težko prisiliti v nekaj, s čimer se ne strinja. Postavlja svoje pogoje – takšna je pri vsem, česar se loti, naj bo to slog oblačenja, zvestoba svojim oblinam ali načinu izražanja v glasbi in spotih. Z zadnjo uspešnico Balkanka nam je dala dobro vedeti, da je ona šefica svojih fantov, ne obratno, kot so nekateri predvidevali in natolcevali. Ona vlada svojemu krdelu oziroma 'gangu', kot temu pravijo poznavalci, in se ničesar ne boji. Stvari najraje vzame v svoje roke, in tako je tudi v prizorih, posnetih v slavni ljubljanski Delovi stolpnici, imenovani Črna vdova, kar se simbolično precej zgovorno poda naši umetnici. V njej se skriva več polov, od nežnega, dekliškega, romantičnega, spogledljivega, hipijevskega do brutalno surovega, izrazno dominantnega, domišljavega, strastnega, privlačnega in ženstvenega. Vse to je ona in njeni prijatelji si je ne znajo predstavljati drugačne. Je borka, nekakšna novodobna Amazonka, ki raje kot s pestmi in orožjem z nasprotniki obračuna v rimah in tonih. Glede na njeno bliskovito slavo v državah nekdanje Jugoslavije pa nas ne sme čuditi, če bo v bodoče osvojila tudi svetovno prizorišče.