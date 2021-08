Senidah spoznala športnega idola

Fotografija za v album zvezdnikov. FOTO: Osebni arhiv/Instagram

je imela to čast, čeprav je tudiizrazil navdušenje nad našo zvezdo, ki že več sezon kraljuje po balkanskih odrih in glasbenih lestvicah.Srečanje je bilo zelo spontano in prijetno, brez pretirane osladnosti. Zgodilo se je na nedavnem koncertu črnogorskega kluba, kjer je bila posebna gostja bosanske legendeNole, kot kličejo številko ena med tenisači, je bil vidno navdušen ob poslušanju skladb, ki sta jih izvajala glasbena zvezdnika, ob tem pa je spretno vrtel postavno ženo. Končno je prišel na svoj račun po klavrnem zaključku olimpijskih iger, ko je ostal brez tako želene kolajne. A tudi druženje s Senidah in uživanje v njenih glasovnih akrobacijah je svojevrstna tolažilna nagrada.