Senidah na turneji: ona leti, bend pa preklinja kombi (Suzy)

Sama je na prizorišča letela, kot se za pravo divo spodobi, medtem pa je njena spremljevalna ekipa doživela pravo filmsko avanturo. Kombi z glasbeniki se je namreč sredi Balkana preprosto odločil 'crkniti' – in obstal na bencinski črpalki nekje ob meji med Bosno in Srbijo. Kot da to ni dovolj, je na pomoč prišel nadomestni kombi uradne asistence, ki pa ni smel v drugo državo, ker mu je – potekla registracija! Tako je bend skoraj pet ur čakal na nov prevoz in na oder pridrvel tik pred zdajci.

»Samo preoblekli smo se in stopili pred občinstvo, tehnična ekipa je na srečo prispela prej in pripravila vse potrebno,« se zdaj, ko je vse za njimi, smeji Tadej Košir, kitarist in vodja zasedbe. In ja, občinstvo sploh ni opazilo drame, ki se je dogajala v ozadju. Do spektakla v Areni Stožice 13. decembra čaka Senido še enajst koncertov, tudi na Norveškem, v Švici, Nemčiji in Avstriji, v ekipi pa že lep čas nezadržno brbota pričakovanje prvega nastopa v domači Ljubljani.