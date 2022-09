Senidah: kmalu odhaja čez lužo

Trdo delo vedno obrodi sadove, kar je priljubljena pevka Senidah na svoji koži prvič izkusila pred leti, ko je v svet poslala skladbo Slađana, po njej pa se je z vsako novo, ki jo je posnela, povzpela na sam vrh glasbenic lestvic.

Danes imajo njeni videospoti na portalu youtube približno pol milijarde ogledov, glasbeni kritiki pa se strinjajo, da gre za številko, ki ji jo lahko zavidajo glasbeniki, ki so na sceni veliko dlje kot ona. Senidah pa je zdaj uspel nov met, in sicer se novembra odpravlja na krajšo turnejo po ZDA, v sklopu katere bo obiskala Chicago, New York in St. Louis. »Na to smo čakali od začetka tvoje kariere. Rojena si za Ameriko,« ji sporočajo navdušeni oboževalci, tisti v Ameriki pa se že veselijo njenih nastopov.