Senidah je zaljubljena v ZDA (FOTO)

Od nekdaj je sanjarila, da bi se lahko kosala s svetovnimi zvezdami, zato je bil njen največji cilj ustvariti si ime v obljubljeni deželi na drugi strani Atlantika. Tam je bila že večkrat in vsakič znova se v ZDA rada vrne.

Senidah je uživala na plaži Miamija.

Obiskala je različna mesta, navezala pomembne poslovne stike, tokrat pa si je poleg tega privoščila še razvajanje na peščenih plažah vedno vročega Miamija. Način tamkajšnjega življenja ji je pisan na kožo in ne preseneča, da se je hitro zlila z okolico. Če bi bilo mogoče, bi tam ostala še kakšen mesec, pravi Senidah in dodaja, da se je morala na staro celino vrniti zaradi polnega delovnika. Njen urnik je zapolnjen do zadnje vrstice, saj si jo želijo različni klubi po vsej Evropi, kar ji laska.

Na srečo ne potuje sama, ampak je spremlja njen prijatelj in odličen kitarist Tadej Košir, s katerim osvajata odre daleč naokoli. Zdaj je pripravljena na nove podvige, saj se je na Floridi naužila vsega, kar jo napolni z najlepšo energijo.