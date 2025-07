Selena Gomez slavila v družbi Taylor Swift (Suzy)

Zabavi, ki jo je ob 33. rojstnem dnevu v slogu sedemdesetih let pripravila Selena Gomez, se je pridružila tudi pop princesa Taylor Swift. V objavi z zabave je slavljenka na instagramu delila razmišljanje o vsem, kar ji je prineslo preteklo leto.

»Ko se pripravljam na praznovanje 33. rojstnega dne, ne morem mimo razmisleka o neverjetni poti, ki me je pripeljala do sem. To leto je bilo res najlepše v mojem življenju, za to se imam zahvaliti vsem vam.« Zvezdničino leto je bilo polno pomembnih poklicnih in osebnih uspehov.

Poleg cvetoče zveze z Bennyjem Blancom je ustanoviteljica blagovne znamke Rare Beauty deležna odobravanja mnogih za iskrene pogovore o duševnem zdravju in telesni samopodobi, upodobitev Mabel More v uspešni seriji Samo umori v stavbi pa še naprej prejema pohvale. Medtem njeno prijateljstvo s Taylor ostaja eno najtrdnejših v Hollywoodu, saj se že dolgo podpirata v zvezah, poklicnih vzponih in padcih ter v vsem, kar prinaša življenje.