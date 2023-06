Šele po petih mesecih bolniške je televizijka končno bolje

Lepa Škofjeločanka Monika Tavčar je med najbolj priljubljenimi, a tudi profesionalnimi obrazi oddaje Dobro jutro. Gledalci so jo zaradi njene pozitivnosti že zdavnaj vzeli za svojo in komaj čakajo njene iskrene in pozitivne zgodbe, vendar je zadnje mesece ni bilo pred kamerami. »Res je. Nadme so se zgrnile zdravstvene težave. Začelo se je konec lanskega oktobra. Sprva bolj nedolžno, z bolečinami v levem delu vratu, nato pa je z vsakim dnem postajalo huje. Bolečina se je stopnjevala, tablete niso pomagale, ko nisem več mogla jasno izgovarjati črk, kar je za moj poklic ključno, pa sem vedela, da je vrag odnesel šalo,« se tistih težkih dni spominja Monika.

Seveda je poiskala zdravniško pomoč. Takoj so jo zadržali v bolnišnici in naredili dodatne preiskave. Poslali so jo tudi na slikanje glave in vratu ter na koncu postavili diagnozo – natrgana vratna žila. »Predpisali so mi kopico zdravil in strogo mirovanje. Zdravstvene težave so bile resno opozorilo, da moram malce upočasniti tempo in uvesti spremembe. Običajno se ženemo za opravki in obveznostmi ter si govorimo, da ni tako hudo, da bomo že počivali, ko opravimo še to in še to. Vse dokler se nekaj ne zgodi in nas ustavi telo. Tako je bilo tudi pri meni. Konec leta imam običajno zelo natrpan z obveznostmi, tako na televiziji kot z vodenjem raznih dogodkov in prireditev. Vsem poskušam ustreči, saj svoje delo rada opravljam in sem rada med ljudmi. Vendar me je kar dodobra streznilo, ko nenadoma nisem mogla in smela nič več,« pove Monika.

Zdravniki so ji odsvetovali vse napore. Čeprav zelo rada hodi v hribe, ki jih je v okolici njene ljube Škofje Loke obilo, so ji strogo zabičali, da se ne sme naprezati in lesti v hrib. Dovolili so ji le lažje sprehode po ravnem in seveda veliko počitka. Skupaj z zdravili je to pomagalo, da se je njeno zdravstveno stanje počasi začelo izboljševati. Šele po dobrih petih mesecih so ji dovolili v službo, a še to za začetek le za polovični delovni čas. Monika je bila zelo vesela vrnitve med sodelavce in gledalce, prav tako je resno vzela zdravstveno opozorilo. Kljub temu da rada dela, se je naučila malo pogosteje reči ne in si dneva ne zabaše povsem z obveznostmi. Po novem je na njenem urniku tudi več počitka in časa, preživetega v naravi.