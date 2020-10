Seksi pevca oboževalke zasule s sporočili

Priljubljeni koroški pevec Luka Basi je pred dnevi praznoval 27. rojstni dan, ob tej veseli priložnosti pa mu niso čestitali le njegovi najbližji. Luka je namreč prejel na tisoče sporočil svojih zvestih oboževalk z vseh koncev in krajev Slovenije in tudi tistih, ki ga poslušajo onkraj naših meja. »Prebral sem prav vsa vaša sporočila, za katera se vam iskreno zahvaljujem. Priznati moram, da vas iskreno pogrešam in komaj čakam, da se bomo spet videli,« se je svojim zvestim poslušalkam zahvalil mladi pevec, ki kljub situaciji z novim koronavirusom pridno ustvarja nove pesmi. Pred kratkim pa je imel še en razlog za slavje, ogledi njegovih videospotov na youtubu so namreč presegli neverjetnih enajst milijonov.