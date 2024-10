Sebastianova velika dogodivščina: v enem poletju prepotoval pol sveta (Suzy)

Pevec in plesalec slovi kot velik ljubitelj potovanj in raziskovanja tujih kultur. Njegovo letošnje poletje je bilo podobno prejšnjim, le da je tokrat energični Štajerec obiskal nekaj več držav in v svojo knjigo izkušenj zapisal mnogo več spominov. »Potovanja so moja terapija po naporni sezoni. Takrat se za dva meseca izgubim v svet,« pravi Sebastian. Njegovo raziskovanje sveta se je to poletje začelo z Indonezijo. Uprl se je razumu Tempelj Prambanan je največji kompleks hindujskih templjev v Indoneziji. Zgradili so ga v 9. stoletju v čast hindujskih Trimurtijev: Brahme, Višnuja in Šive. »O...