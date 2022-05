Sebastian glasno navijal za nečaka

Medtem ko se plesalec in pevec Sebastian te dni pospešeno pripravlja na Popstars turnejo, v sklopu katere bo na odru stal s skupinama Game Over in Bepop Ladies, si čas, ki ga ne preživi v svoji plesni šoli in na vajah, najraje vzame za svoje najdražje.

Ni skrivnost, da je tudi ponosni stric, svoja nečaka Aleksandra in Kristjana obožuje in se z njima nadvse rad druži, bratu in njegovi ženi pa pogosto priskoči na pomoč z varstvom in s fantoma uganja vragolije, ki so jima doma prepovedane. Pred dnevi je kar žarel od ponosa, saj se je namreč udeležil prve nogometne tekme starejšega nečaka, ki trenira nogomet.

»Tekel je kot raketa,« je svoje vtise strnil ponosni stric, ki je pesti stiskal v Ljudskem vrtu, kjer bo odslej zagotovo rednejši gost kot v preteklih letih.