Se zavedaš, da si vredna?

Prevečkrat pri svojem delu srečujem ljudi, ki se nimajo radi, se ne cenijo in ne spoštujejo. Se zavedate, da si, če vibrirate, da niste vredni, postavljate ovire, zaradi katerih ne ustvarjate želenega? Če nenehno oddajate energijo, da vam nekaj ne pripada, in si ponavljate stavke, kot so 'tega se ne da doseči', 'to ni mogoče' in 'težko je', v resnici ustvarjate afirmacije, ki pritegnejo neželeno. Ampak prepričana sem, da si kaotičnih situacij v resnici ne želite. Začnite se zavedati, da si boste morali postaviti svojo vrednost, če želite spremeniti stvari v življenju. ...