Še verjame v pravno državo

"Ne izgubimo upanja!"

Marsikdo se je v zadnjem letu počutil zapostavljenega, izdanega in izkoriščenega s strani slovenskih politikov. Med njimi tudi raper in avtor. Z njim so z različnimi sredstvi obračunali nekateri znani obrazi, celo ustrahovati so ga hoteli, a jim ni uspelo, saj je pravico poiskal na sodišču.V dveh odmevnih primerih je naše pravosodje dokazalo, da še lahko verjamemo v pravno državo, če imamo le dovolj poguma.»Dame in gospodje, ne izgubimo upanja v pravni sistem. V dveh postopkih zoper mene je zmagala pravica. Prvič, ko mi je ministerv družbi sekretarkeprotipravno odvzel status, upravno sodišče pa mi ga je vrnilo. Zdaj sem oba kazensko ovadil zaradi zlorabe uradnega položaja. Druga kazenska ovadba, ki jo je zoper mene sprožil, je tudi padla v vodo, ker me je obtožil nečesa, česar nisem storil. Vsem sporočam, da se bom boril, še šest let, če bo treba, tudi s pravnimi sredstvi, da razkrinkam njihov sistem laži, ustrahovanja in cenzure,« je odločen.