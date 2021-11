Še vedno smo hude mačke

Čas mineva, tri pevske prijateljice pa so videti vedno bolj zapeljivo. Le kdo bi rekel, da je že 17 let, odkar so Natalija Verboten, Brigita Šuler in Manca Špik zadnjič stale skupaj na odru.

Zdaj so vnovič združile moči in zapele pesem, ki jih je leta 2004 povezala in skoraj pripeljala na Evrovizijo. Takrat je četrto mesto prineslo nekaj grenkega priokusa, a nič hudega, lepi spomini so ostali, pa tudi priložnosti, da se družijo in skujejo še kakšen načrt za glasbeni projekt.

So pa pevke ugotovile, da so vedno bolj hude mačke, čemur lahko zgolj pritrdimo in si želimo, da bi še večkrat v troje zažigale na sceni, saj priznavajo, da druga ob drugi neznansko uživajo.