Še vedno se prepirata

Lani so ju naposled le razglasili za znova samska, a Brad Pitt in Angelina Jolie se še vedno ukvarjata z ločitvenim postopkom. Najnovejša težava se je pojavila, ko je igralka vložila zahtevo, naj zamenjajo sodnika, ker naj bi pretesno sodeloval z Bradovimi odvetniki in zato ne more biti nepristranski. Zanimivo je, da je par sam izbral sodnika, saj ju je prav on leta 2014 poročil, zato sta se odločila, da je pravi tudi za ločitev dve leti pozneje.



Njuna bitka tako traja že veliko dlje, kot je sploh trajal zakon, šušlja pa se celo, da se Angelina trudi podaljšati postopke in jih za Brada še dodatno zaplesti, saj je njen končni načrt vse otroke preseliti na luksuzno posest na obrobju Londona, kjer so živeli, ko so bili še velika srečna družina.



»Trenutno morajo otroci živeti tam, kjer živi njihov oče,« je pred časom povedala v intervjuju ter nakazala, da je njena želja povsem drugačna.