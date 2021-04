Še vedno prijatelja

Skupaj sta nepremagljiva

Kolesarji so že odločno zakorakali ali bolje rečeno pognali pedale v novo tekmovalno sezono. Z njo pa sta se letos prvič z ramo ob rami znašla tudi največja rivalain– in sicer na Dirki po Baskiji. Če ste pomislili, da je razplet lanskega Toura načel njun odnos, ste se zmotili, saj ostajata prijatelja, četudi se v pripravljalnih mesecih nista družila.Srečanje na asfaltu je bilo toliko lepše in sklenila sta, da tudi tokrat pokažeta, kako nepremagljiva sta. Že na uvodnih etapah sta posegla po najvišjih uvrstitvah, kritike navijačev, da se mlajši 'šlepa' na račun bolj izkušenega Rogliča, pa jima niso prišle do živega. Obljubljata, da nam bosta lepšala pomladanske in poletne mesece, ponosno dvigala slovensko zastavo in se pošteno borila za zmage.Predvsem pa si želita, da ljudje ne bi nešportno navijali in iskali teorij zarote za uspehe enega ali drugega, temveč držali pesti za oba junaka, ki sta zavihtela slovensko kolesarjenje na sam vrh.