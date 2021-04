Še tretjič kraljica Evrope

Težko je verjeti, da je lahko tako mila in ljubka športnica takšen strah in trepet na borilnih blazinah. Tina Trstenjak velja namreč za eno najboljših judoistk sveta, ki je svojo premoč dokazala na nedavnem evropskem prvenstvu v Lizboni.



Dobesedno pometala je nasprotnice in se še tretjič v bogati karieri okitila z zlato kolajno ter upravičila vlogo favoritke za najvišja mesta na olimpijskih igrah.



»Za mano in vsemi nami je precej neizprosno leto, a sem vso zmedo in kaos raje spremenila v pozitivnost in optimizem. Takšna sem po naravi in ničesar ne delam na silo. Hvaležna sem za priložnosti, ki se mi ponujajo, in vso podporo, ki sem je deležna od domačih, prijateljev, ljubiteljev tega tehnično zahtevnega športa in predvsem svojega odličnega trenerja. Zdaj je pred mano še en pomemben cilj, saj je do Japonske le še nekaj mesecev, in želim si, da bi Slovence razveselila tudi na olimpijskem tatamiju,« pravi izjemna Tina, za katero bomo močno stiskali pesti.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: