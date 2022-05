Will Smith je po ascendentu zabavni, živahni, odprti, hudomušni, radovedni, komunikativni dvojček, ki se dobro znajde v vseh situacijah in družbah. Njegov vladar Merkur je v umirjeni in diplomatski tehtnici, ki se izogiba prepirom in spremembam ter išče harmonijo, deluje diplomatsko, sklepa kompromise. Tudi Sonce in Venera sta v tem znamenju in njegovo dvojčevsko razigranost barvata z mirovniško noto. Mars je v devici in tudi ne kaže pretirane bojevitosti, bolj cincanje in kompliciranje, edini znak, da mu lahko kdaj poči film in ga nekaj spravi na obrate oz. v prehitre in premočne reakcije, j...