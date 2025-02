Še en uspeh Tima Marovta, ki korak za korakom dosega svoje cilje (Suzy)

Tim Marovt iz Slovenskih Konjic je resnično izjemen človek. Ko je 21-letni mladenič pred dobrimi desetimi leti med počitnicami na Havajih doživel hudo nesrečo, so mu zdravniki napovedovali, da ne bo več hodil. Vendar mladenič v nasprotju z diagnozo zdravnikov že več let teče na maratonih po vsem svetu.

»Ljudje mi velikokrat rečejo, ko bi vsaj imeli tvojo motivacijo! Toda naj priznam, nisem vedno motiviran. Odkar sem bil pred desetimi leti paraliziran od pasu navzdol, še vedno treniram dvakrat na dan po štiri ure, hkrati delam še v domačem podjetju. V 90 odstotkih si ne želim treningov, vendar me disciplina pelje naprej. Postavim si cilje in jih korak za korakom izpolnjujem. To svetujem tudi drugim. Ko bi najraje vrgli puško v koruzo, se spomnite, kaj ste si zadali. Napredek zahteva trud,« pravi Tim, ki se je nedavno razveselil še enega papirja – po uspešno končanem študiju na ekonomsko-poslovni fakulteti se ponaša še z diplomo in nazivom diplomirani ekonomist.