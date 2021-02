Še danes nama ne morejo oprostiti

Legendarni čuk Jože Potrebuješ in njegova Andreja veljata za enega najbolj usklajenih domačih znanih parov, njuna ljubezenska zgodba pa ne pušča nobenega dvoma, da sta si bila od vsega začetka resnično usojena. Nekdanja sošolca v osnovni šoli sta začela hoditi pred skoraj štirimi desetletji, eno noč, preden je Jože odšel v JLA. Ta veseli dan Jože in Andreja Potrebuješ Zaročila se nista, sta pa enajst let po Jožetovi vrnitvi iz vojske v Dobovi zakorakala pred oltar, nato pa sta si na gradu Zemono večno zvestobo obljubila še pred matičarjem. »Ker si nisva želela velike medijske poroke, sv...