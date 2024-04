Ščiti pred vdorom tujih energij (Suzy)

Moji spomini iz otroštva na šetraj so povezani s fižolovo juho, ki jo je kuhala moja mama. Večkrat je povedala, kako zdrav je, in priznam, da mi okus ni odgovarjal. Tako sem ga odrinila nekam na stran in nanj nisem bila več pozorna. Dokler nisem začela izdelovati cvetnih esenc. Poleti, ko sem ležala na plaži, mi je nekaj prijetno zadišalo. Vonj me je na nekaj spominjal, a se nisem spomnila, na kaj. Dražil me je in vabil, da sem se začela ozirati okrog. Zagledala sem mali grmiček, ki je rasel izpod skale, na njem pa je bilo polno drobnih belih cvetkov, ki so bili od blizu videti kot mali angel...