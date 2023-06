Saturn v ribah, luna v dvojčkih in solsticij: Pomembno bo, kaj čutite, ne, kaj mislite (Suzy)

Sedemnajstega junija se začne faza retrogradnega Saturna v ribah, ki bo trajala vse do 4. novembra. Na 7. stopinji se začne, zato bodite pozorni na vse svoje rojstno postavljene planete in točke, ki so v orbisu med 0 in 7 stopinj rib. Saturn predstavlja strukturo, trd in neizprosen učitelj je in gospodar karme. Je zaveznik časa, brez njega vam nikoli ne bi uspelo uresničiti svojih ciljev, prevzeti odgovornosti za svoja dejanja in se naučiti, kako se soočiti s težko realnostjo življenja. V retrogradni fazi vam daje priložnost, da razrešite karmo in razjasnite svoje odnose. Teme, ki so bile aktu...