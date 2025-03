Sašo Avsenik: Uspeh je, da zvečer miren ležem v posteljo (Suzy)

Eden najbolj prepoznavnih obrazov na narodnozabavni sceni je živ dokaz, da gresta uspeh in ljubezen do glasbe z roko v roki, kadar človek najde pravo ravnotežje. Čeprav so mu zdravniki konec lanskega leta diagnosticirali nevrološko bolezen, ki mu je za nekaj časa preprečila igranje harmonike, ga ta življenjski izziv ni spravil v obup, temveč ga je še bolj spodbudil, da se loteva novih podvigov. Stožice bodo namreč 20. decembra prvič v zgodovini gostile Avsenikovo glasbo. Ta že več kot sedem desetletij združuje generacije. Gre za melodije, ki so osvojile srca milijonov poslušalcev po vsem svet...