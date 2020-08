Saša Vipotnik: Nimam slabih izkušenj, le debelejšo kožo

Razkrito, koliko je stala obleka, v kateri je blestela Urška

Žena predsednika vlade Urška Bačovnik Janša je ob nedavnem obisku ameriškega sekretarja za zunanje zadeve Mika Pompea naravnost blestela. Nad njenim slogom in eleganco so bili mnogi navdušeni, seveda pa so se znašli tudi takšni, ki so dejali, da je bila izbira obleke ponesrečena.