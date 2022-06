Saša Tabaković in njegovi dve Poloni

Igralec in pevec Saša Tabaković je s svojim glasbenim projektom Belart, v katerem ustvarja elektro pop z besedili v srbščini, izdal novo pesem Muškom rodu krvnik. Ob nekoliko drugačni glasbi in ustvarjalnem pristopu je zanimivo še, da Tabakoviću pomagata kar dve Poloni.

Prva je Polona Janežič, članica skupine Katalena in ustvarjalka gledališke glasbe, s katero producirata glasbo, druga pa je Saševa partnerica, igralka Polona Juh, ki nastopa v njegovih videospotih. In prav slednja nas je še posebno navdušila s seksi videzom v vizualizaciji nove pesmi, kolažu čutnih fotografij Petra Uhana.

Polona Juh v partnerjevem spotu ponovno navdušuje.

Kot kaže, je namreč Juhova, ki bo prihodnji teden dopolnila 51 let, v vrhunski formi in navdušujoče je videti, da erotični videospoti niso nujno domena mladenk v popularnih glasbenih žanrih. Lepotice, kot sta Polona Juh in Tina Gorenjak, namreč dajejo erotiki vse bolj estetski in brezčasen pridih.