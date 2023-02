Saša Lendero: Življenje gre naprej

Niti v najhujši nočni mori si Saša Lendero ni predstavljala, da bo njena ljubezenska zgodba doživela tako drastični preobrat. Potrebovala je več mesecev, da se je dokončno sprijaznila z odločitvijo bivšega moža Mihe Hercoga, ki si je želel spremembe.

Ta je za oba velikanska in njene posledice je mogoče opaziti že pri načinu njune komunikacije z javnostjo. Na družabnih omrežjih nas vsak po svoje nagovarjata in nam med vrsticami sporočata, kako se znajdeta drug brez drugega. Pevka se je še bolj poglobila v najgloblje kotičke svoje duše, saj je že prej veljala za zelo razmišljajočo. Našla je odgovor na vse, kar jo je preganjalo, in ga strnila v tri besede.

»Življenje gre naprej,« je jasna in glasna. Postavila se je na prvo mesto in se posvetila sladkostim samskosti, ki ji med drugim prinaša tudi vedno več snubcev. Vendar o partnerski ljubezni za zdaj še ne razmišlja, ker vso svojo energijo posveča hčerki in glasbi, kajti obe imata zanjo zdravilni učinek, da dokončno zaceli svoje zlomljeno srce.