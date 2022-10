Saša Lendero: zanjo še ni konec poletja

Simpatična pevka Saša Lendero se je odločila podaljšati poletje in se je odpravila na Tenerife. »Nenadoma se po štirih urah letenja preseliš v pozno poletje s toplim, celo vročim soncem in osvežilnimi večeri, ko se samo ogrneš z nečim, podobnim jopici. Ljudje so prijazni in vsaj navidezno dosti bolj sproščeni kot pri nas.

Nasmehi so širši in bolj pogosti. Vsakdo te pozdravi na sprehodu. Morda pa so za vso sproščeno energijo krivi tudi odlični (in veliki) koktajli, ki jih ponujajo na vsakem koraku,« se smeji. A ni šlo samo za poležavanje, pač pa tudi za adrenalinsko veselje, saj je za Ario zmagal obisk vodnega parka. »Ona je navdušena in temperature vode sploh ne opazi, meni pa se pozna, da sem druga generacija in zelooo opazim, da je voda res zelo osvežujoča in ni za strahopetne,« se šali.

Jesenski skok na toplo pa bo tako vsem ostal v najlepšem spominu.