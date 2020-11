Saša Lendero in Miha nad prevare z ljubeznijo

Na srečo je Saša Lendero obdana z ljubeznijo, ki ji jo njen Miha nenehno izkazuje in ji priskoči na pomoč, ko jo potrebuje. Za svojo drago priznava, da je njegov sonček, saj ga spravlja v dobro voljo, mu lepša življenje in riše nasmeh na obraz. Drug drugega spodbujata, se usklajujeta, tolažita, prilagajata in v dvoje ustvarjata glasbene uspešnice, kar ju še močneje povezuje. Nekateri si tako sobivanje težko predstavljajo, a njima prav ta dvojina najbolj odgovarja. Pevka je potrebovala dodatno tolažbo in energijo v tednih, ki so za njo. Nepridipravi so namreč izrabili njeno ime in podobo, da bi opeharili naivne ljudi, češ da ...