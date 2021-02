Zdaj ju bomo spoznali v čisto novi luči, saj se skupaj podajata v zabavni šov, kjer bosta obrnila zelo pomemben list partnerskega življenja in nam pričarala enega najbolj ganljivih televizijskih trenutkov. Do takrat bomo morali še malce počakati, namignila pa sta nam, da so Zvezde pod masko usodna prelomnica njune ljubezni. Vsi hrepenimo po večni ljubezni in si delamo utvare, da je ta nekaj sanjskega. Vendar se je za dolgotrajno in trdno razmerje treba potruditi. Kako je to videti pri vama? Pravljice o tem, da se srečaš, zaljubiš in živiš srečno do konca svojih dni brez kančka truda, so zablo...