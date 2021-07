Saša in Miha v družbi nemške zvezde

»Glasba je utihnila, stadion se je izpraznil in ljudje so s polno dušo melodije in radosti odšli nazaj v svoje domove,« je Saša Lendero ob nedavnem koncertu obujala spomine na čase, ko je lahko kraljevala na odrih. Vsakič, ko so se tribune združile v ritmu in pele na ves glas, je komaj zadrževala solze. »Stiskalo me je v grlu ob misli na svet, ki ga imamo zdaj, kjer so dotiki, objemi in druženje postali privilegij nekaterih in prepoved za druge. O, kako zelo potrebujemo drug drugega, bližino. Včeraj sem to občutila z vsem srcem, saj sem bila večino časa ganjena ob pogledu na vesele soljudi, ki so jim tako ali drugače omogočili kanček druženja. Hvaležna sem za povabilo legendarne nemške pevke Andree Berg in najinega večletnega avstrijskega založnika Rudi Schedler Musikverlag. Z Miho se bova doma z navdušenjem zapodila v studio in napisala za Andreo še kakšen nov hit,« ni skrivala motivacije po tem, ko jima je gostiteljica namignila, naj ji napišeta še eno takšno, kot je Ja Ich Will, eno njenih največjih uspešnic. Koncert je bil poln emocij, ki jih niti hud naliv ni mogel pregnati.



