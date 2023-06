Saša Einsiedler: Moji otroci so mi v največji ponos (Suzy)

»Ta junij je res nor! Kot da se vse zgosti, vsa predavanja, delavnice, načrti za jesen ... Predvsem sem zdaj vsa v pripravah na OMM Akademijo doseganja notranje sreče in poslovnega uspeha, izobraževanja oziroma šole, s katerim s prijateljico in kolegico Alexandro Pi Bachel, izjemno mentorico OMM, začneva jeseni. Ne morem verjeti, koliko priprav je potrebnih za to. Pravzaprav že skoraj dve leti načrtujeva, no, zdaj je pa ciljna ravnina, če se izrazim po športno, in vidim, da mi včasih kar malo primanjkuje kondicije,« navdušeno začne Saša Einsiedler in hitro doda, da jo telo vedno opozori, če pr...