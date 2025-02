Življenjske izkušnje, med katere šteje tudi dve ločitvi, je mama petih otrok in babica prelila v knjigo, ki vsakomur, ki po razhodu trpi zaradi zlomljenega srca, lahko pomaga preboleti, se na novo zgraditi in predvsem spet najti sebe. A le pomaga. Delo mora namreč opraviti vsak sam. Koliko časa ste potrebovali, da ste bili pripravljeni pristopiti k temi ločitve s ptičje perspektive in z manj obremenjenosti? Ločitev te tako globoko pretrese, da je nemogoče leto dni za tem začeti pisati priročnik na to temo. Sploh ne takšnega, ki naj bi ljudem pomagal. Ta vzgib sem prvič začutila med korono, k...