Saša Einsiedler: Če ti je v življenju samo luštno, ne zrasteš (Suzy)

Za mamo petih otrok, za katero sta dve ločitvi, je to priložnost, da združi svoje življenjsko, strokovno in karierno znanje. Ko ste zaključili svojo TV-zgodbo, načeloma to ni bila povsem vaša odločitev? Ne, ni bila. Še zdaj mi ni jasno marsikaj, kar se je takrat zgodilo. Zveni zlajnano, a je vse za nekaj dobro. Morda sem morala to doživeti, da sem šla v drugo smer, ki je prav tako moja. Raziskovanje človeka, njegovega razmišljanja, doživljanja in čustvovanja me neizmerno zanima. V meni je želja, da bi bil ves svet zadovoljen, da bi se vsi imeli radi. Malo sem utopistka. Rada raziskujem, od...