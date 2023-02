Sarah Jessica Parker v objemu bivšega

ni podpisa

Na newyorških ulicah snemajo nove epizode nadaljevanke In kot bi mignil, zaradi česar se razkriva marsikatero presenečenje za navdušene oboževalce nadaljevanja Seksa v mestu. Zato je igralka sama na instagramu objavila fotografije s snemanja, na katerih se poljublja z, ki je v nadaljevanki (in obeh filmih) igral njenega bivšega, Aidana Shawa. O zgodbi ni znano veliko, čeprav so igralca že opazili med snemanjem več prizorov: v enem nakupujeta v trgovini s kuhinjskimi pripomočki, v drugem pa klepetata s soigralkamain. Teorija, da gre za izsek is sanj, je tako ovržena, saj je 61-letni igralec očitno spet novi partner strte Carrie, ki je v prvi sezoni izgubila ljubezen svojega življenja, Živino. Kaj pa se v resnici dogaja, bomo izvedeli maja na HBO.