Sara Volčič: »Celo pri najhujših zločincih poskušam najti človečnost« (Suzy)

»Življenje ni črno-belo in ljudje se ne delimo na dobre in slabe oziroma nihče ni samo dober ali samo slab,« v uvodu svojega prvenca Leglo zla – iz oči v oči z najhujšimi zločinci na Slovenskem napiše priljubljena novinarka Kanala A in POP TV, ki že skoraj vso kariero pokriva črno kroniko.