Sanjsko poletje Luke Dončića: Vila in športna dvorana na Krku (Suzy)

Domov je po velikem neuspehu kluba Dallas Mavericks prispel že aprila, od takrat so ga imeli številni slovenski oboževalci priložnost srečati v središču prestolnice, med treningom v Mostecu, v kakšni telovadnici.

Naš košarkar se na hrvaškem otoku, kjer je dopustoval že kot otrok, najbolje počuti.

Prosti čas pa naš košarkarski zvezdnik najraje preživlja ob morju. Ne na kakšnem eksotičnem otoku na drugem koncu sveta ali v glasnih letoviščih, kjer se tisti z debelimi denarnicami zabavajo brez vseh zavor, temveč na posebnem kraju, ki je zaznamoval njegovo otroštvo. Luka se je v teh dneh tako kot vsako leto odpravil na Krk, kjer počitnice preživlja že od mladih nog, njegov najljubši kraj na otoku je mestece Punat. Tam ga vsi že zelo dobro poznajo, saj na Krku daje vtis pravega domačina, nemalokrat se je pod košem znašel s tamkajšnjimi prebivalci in turisti. V najljubšem lokalu na plaži je v zadnjih nekaj letih podpisal nešteto avtogramov in se z velikim veseljem fotografiral z oboževalci, ki dobro vedo, kje lahko vsako poletje srečajo enega najboljših košarkarjev na svetu. Na Krku košarkarski as ostaja skoraj ves julij, tam je tudi najel luksuzno vilo, kjer bo lahko nemoteno užival v družbi svoje srčne izbranke Anamarie Goltes in prijateljev, ki ju med počitnicami radi obiščejo.

Luka je kar nekaj poletij na Krku preživel tudi v družbi prijateljev.

Uživanje v morskih radostih pa ni edino, kar se Luki te dni podi po glavi. Tudi med oddihom namreč pridno trenira in vzdržuje kondicijo, da bi se na pripravah z izbrano vrsto, ki bodo začele že konec tega meseca, pokazal v najboljši luči in našo ekipo na svetovnem prvenstvu, ki od 25. avgusta, popeljal do medalje. Za odlično telesno pripravljenost in mirno roko bo med dopustom na Krku skrbel v dvorani, ki jo je najel za zasebne treninge.

Anamaria in Luka sta se pred leti spoznala na Krku, njej je bilo 13 let, njemu pa leto manj.