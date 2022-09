Sanjsko leto Mateja Zemljiča

Medtem ko nekateri pravijo, da jim ni morja nikoli dovolj, se igralec Matej Zemljič prav nič ne pritožuje, da ga je bilo premalo.

»Letos sem bil res veliko na morju. Začelo se je med prvomajskimi prazniki s potepom po Sardiniji. Izbral sem jo, ker je bila do tja najcenejša letalska vozovnica. Otok me je navdušil, plaže pa so bile takšne, da ne vem, ali so kje še lepše. Dopust je bil avanturističen, prevozil sem skoraj ves otok in vsakih nekaj dni prespal na drugem koncu. V Ljubljano sem se vrnil s par kilogrami več, ker se res nisem 'šparal' pri tako okusnih testeninah, ki jih pripravljajo na tisoč in en način,« pravi Matej, ki se mu je nato že mudilo v Novigrad, kjer je snemal novo nanizanko. »Vse poletje sem bil na morju in skočil v vodo, ko sem imel kaj prostega časa. A to še ni bilo vse. Vmes sem šel še za tri tedne na dopust v Grčijo,« pravi.

Več kot očitno je torej dodobra izkoristil tople dni.