Osemindvajsetletna pevka je v leto 2024 vstopila z novo skladbo, za katero je posnela čudovit videospot. Ker pa je januar za glasbenike mesec zatišja, ga je izkoristila tudi za počitnice, in sicer sta s starejšo sestro odšli na prvo skupno potovanje, na katerem je simpatična Korošica spoznala, da morajo takšni trenutki postati tradicija. Na prvem dopustu v letošnjem letu se je popolnoma sprostila in odmislila skrbi. Foto: osebni arhiv Z osem let starejšo sestro Sanjo sta močno povezani. Foto: osebni arhiv Mesec glasbenega zatišja, ki smo mu že pomahali v slovo, je bil za Evo Boto deloven. »...