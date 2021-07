Sanjski uspeh za prvo obletnico poroke

Najlepše darilo

Če bi košarkarskega reprezentantavprašali, kaj si želi za prvo obletnico poroke, si ne bi mogel izmisliti lepšega darila: natanko leto za tem, ko je svoji izvoljenki, lepi temnolasi Ljubljančanki, na protokolarnem objektu na Brdu pri Kranju pred sorodniki in množico svatov z vseh vetrov obljubil zvestobo, je s svojimi fanti iz reprezentance osvojil najlepše darilo – uvrstitev na skorajšnje olimpijske igre v Tokiu.Edo in njegova ekipa so bili presrečni, ravno tako pa je zadovoljna njegova žena Nina, saj gre njenemu možu vse kot po maslu. Zdaj je zasut s športnimi obveznostmi, romantična večerja za obletnico in drugi nepozabni trenutki v dvoje, ko bosta našla varuško za sina, ki sta mu izbrala ime, ko je Edo še igral v Turčiji, pa bodo počakali do takrat, ko bodo igre mimo.