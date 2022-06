Sanjski nastop na MMS

Glasbeniku Isaacu Palmi ni prav nič nerodno priznati, da ga njegova hči Isabella zlahka ovije okoli prsta. Z veseljem ji ustreže in izpolni njene otroške želje. Tako sta jo nedavno ob njenem tretjem rojstnem dnevu z ženo Patricijo odpeljala na nepozabno pustolovščino z vlakom.

No, vsaj tako se je zdelo veseli triletnici. Njen očka se sicer ukvarja tudi z veliko bolj resnimi stvarmi. Z užitkom nastopa na porokah in mladoporočencem lepša najlepše dneve v življenju, v kratkem pa ga čaka zelo delovno poletje, saj se je razveselil odločitve strokovne komisije, ki ga je izbrala v šopek nastopajočih na Melodijah morja in sonca v Portorožu.

Devetega julija se bo s preostalimi enajstimi nastopajočimi potegoval za veliko zmago na poletnem festivalu, ki si je želi vsak glasbenik.