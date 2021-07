Sanjska poroka vesele Štajerke (FOTO)

Klemen jo je za roko romantično zaprosil v Kopru.

Vida je tretja članice skupine Vesele Štajerke, ki je tudi uradno poročena.

Skoraj četrt stoletja so na sceni Vesele Štajerke, ki so kot prvi ženski ansambel pri nas orale ledino., očeŽlaus, zdaj edine članice skupine Vesele Štajerke, ki je (vsaj uradno) še samska, sicer pa menda že oddana, je imel očitno dober nos, ko je dekleta nagovoril, da naj začno nastopati.In vse od takrat so, Loti Žlaus inneločljivo povezane z glasbo. Tudi vez med njimi je neuničljiva, le da se njihova Vida od prve julijske sobote naprej piše. »Z mojimGolobom sva se poročila v cerkvi Podutiku pri Ljubljani, civilni obred in zabava pa sta bila na Ljubljanskem gradu, kjer so za vse poskrbeli v hiši kulinarike. Hvaležna pa sem fotografinji, ki je odlično opravila svoje delo,« nam razkrije sveže poročena Vida, ki je blestela v poročni obleki salona Moda art Domžale, kjer so prav tako poskrbeli za opravo njenega ženina.Kot nam je še razkrila, sta v cerkvi poročni obred glasbeno oplemenitilain, ki nastopata v duetu, na zabavi pa je za glasbo poskrbela skupina Kranjci. »Sestrain bratsta me presenetila z dekleti skupine Mjav in skupaj smo zapele pesem Zapiram Kamrico od Veselih Štajerk,« ganjeno pove. S Klemnom sta poroko načrtovala že za lani, a jima je načrte prekrižala korona. Sicer pa Vida prihaja iz znane glasbene družine, saj je njen brat Jože Sadek muzikant, član skupine Črna mačka, njena sestra Lilipa se je nekoč ukvarjala z glasbo, zdaj pa vodi lastni program za popolno transformacijo uma in odpravo stresa.»Preden sem postala vesela Štajerka, sem pela z bratom, atijem in sestro. Hodili smo na prireditve Družina poje, s sestro pa sva pomagali številnim ansamblom. Med bolj znanimi je Ansambel Stanka Fajsa,« nam razkrije Vida, ki se je skupini pridružila leta 1997, po avdiciji, na katero sta šli obe s sestro. Na začetku sta peli pri njih kar obe in skupaj posneli dve pesmi, Luna ve in Smrklja. Nato se je Lili odločila za drugačno pot in se posvetila študiju, Vida pa je ostala in sprva samo pela, pozneje pa začela igrati še bobne, ki jih igra še danes. Po poklicu pa je sicer vzgojiteljica in dela v vrtcu v Polhovem Gradcu. »V tem poklicu zelo uživam,« nam zaupa mamica dveh otrok. »S Klemnom imava sina, ki bo novembra letos star devet let, in triletno hčerko,« ponosno pove za konec.