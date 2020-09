Sanjska poroka Maše in Vilka (FOTO)

Združena za vedno – Maša in Vilko

»V soboto, 5. septembra, sva doživela popoln dan! In hvala vsakemu posebej, ki je bil z nama. Posebej seveda vsem prijateljem, družini, pričamainter drugim, ki so skrbeli za najino in dobro počutje vseh svatov,« je ganjena in še pod vtisi poročne pravljice strnila misli, ki se zdaj piše. In dodala, da sta zuživala v vsakem trenutku.Glede na to, da se je primožila v številčno glasbeno družino in je tudi sama glasbenica, pa smo bili najbolj radovedni, kdo je skrbel za glasbeno vzdušje na poroki. To so bili člani Ansambla Saša Avsenika, ki so 'razturali', kot je dejala mladoporočenka. In razkrila, da so jo presenetili tudi Kvatropirci. Preostali, Mašine sopotnice iz skupine MJAV, Chicas, Ansambel Mira Klinca, Savinjskih 7, Igor in zlati Zvoki, pa Vilkovi glasbeni tovariši iz Euro kvinteta, Simpl bend,terin, ki so sorodstveno tako in drugače povezani z mladoporočencema, pa so lahko tokrat zgolj uživali v odlični pogostitvi in vsem ostalem. Poročila sta se še cerkveno, sveto mašo in besede spodbude pa jima je namenil znani petrovški župnik. Nevesta se je zjokala, ko so ji v cerkvi zapeli Gregor Ravnik,in. »No, jokala sem itak ves čas,« je še priznala. Ganjena je bila namreč že ob pogledu na čudovito okrašeno cerkev.Frece,inFrece pa so poskrbeli, da bosta lahko svoj sanjski dan še leta občudovala na fotografijah in videoposnetkih. Mašo je uredila in za njeno ličenje poskrbela še ena glasbenica, in sicer, ki se je lani poslovila od Ansambla Jureta Zajca, a občasno še zapoje, pričesko ji je uredila, poročno obleko pa si je sposodila v enem od poročnih salonov.»Skratka, vsem, posebej pa moji priči Jasmini, ki je vse organizirala, koordinirala, pripravila, res prisrčna hvala za številna presenečenja, svatom pa za dobro voljo, pozitivno energijo na fešti in darila,« sklene srečna pevka. In doda: »Seveda pa velika hvala mojemu Vilku. Vesela sem, da sva doživela tako popolno in čarobno poroko. In upam, da bo najina ljubezen trajala večno.« To pa želimo mladoporočencema tudi mi.Mojca Marot, Foto Robert Majhenič