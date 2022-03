Sanjska poroka Azre Selimanović (FOTO)

»Odločitev o poroki je bila zelo spontana. Z Matjažem sva poroko načrtovala že dvakrat, in sicer leta 2019, ko jo je preprečila smrt moje tete, nato pa sva se nameravala poročiti na Šrilanki za velikonočne praznike leto pozneje, a sva morala vse skupaj odpovedati zaradi epidemije. Zadnji dve leti enostavno nisva imela možnosti izpeljati takšne poroke, kot sva si jo zamislila in želela, saj imava veliko prijateljev iz tujine. Lani za božič je najina psička zbolela in sva praznike preživela doma z njo, si za božič podarila letalski vozovnici za Šrilanko in si rekla, da bi bilo lepo, če bi ...