Sanjska japonska poroka

Maja Ferme in Igor Kapš sta se zaročila v romantičnem Parizu, kjer sta se veliko let prej tudi spoznala. Igor je Maji na prst nataknil Diorjev zaročni prstan. Ker sta oba ljubitelja potovanj, sta se odločila, da bo poroka dan samo zanju, praznik njune ljubezni. Poročila sta se na Japonskem, v Tokiu, med praznikom cvetočih češenj. »Zame je to najlepši praznik, kar jih je. Vse je bilo odeto v dišeče rožnate cvetove, iz katerih se delajo slastne slaščice in cela vrsta jedi, celo kozmetika. V parkih se zberejo družine, ki proslavljajo ta praznik, odprejo se nekateri zasebni vrtovi, ki so bi...