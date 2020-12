Sanja Modrić prisega na tradicijo

Marsikdo izmed nas si življenja brez pametnega telefona in spleta sploh ne zna več predstavljati, po drugi strani pa smo ravno zaradi tipk in hitrih prstov postali povsem brezizrazni in neosebni. Toplina človeške besede v tem prazničnem času, ovitem v meglico zmede in koronavirusa, veliko pomeni, česar se dobro zaveda novinarka in voditeljica Sanja Modrić, ki kljub modernemu življenjskemu slogu prisega na tradicijo, ki jo je večina izmed nas že zdavnaj opustila. Sanja namreč vsako leto pred prazniki pošlje kup voščilnic, s katerimi polepša praznike najdražjim. Sicer pa je že od otroških let strastna zbiralka razglednic, ki jih prijateljem pošilja tudi s potovanj, prav tako se razveseli vsake, ki jo prejme, in jo skrbno pospravi na svoj kupček, ki se nabira že dolga leta.