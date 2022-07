Sanja Modrić je zagrizla v Veliko jabolko (FOTO)

Odpotovala je v eno najbolj priljubljenih mest, ki slovi po številnih znamenitostih, kultnih lokacijah, na katerih so posneli hollywoodske uspešnice, in mešanici kultur, o katerih pišejo v najbolj branih romanih.

Za konec še zasanjan pogled čez East River, ki je v resnici morje, in obljuba, da se bo v New York zagotovo še vrnila.

V trenutku se je počutila sprejeto in sprehodi po prostranih ulicah New Yorka, ujetih med nebotičnike, reko Hudson, morsko ustje, razvejano v East River in osrednji Central park, so jo spomnili na to, kako majhni smo v resnici. Seveda si je privoščila vse, kar spada k obisku tega betonskega giganta, od značilnih turističnih aktivnosti, h katerim sodijo ogledi muzejev, prečkanje slavnega mostu, ki povezuje dva znamenita predela, do nakupovanja in uživanja v ulični prehrani.

Sanja Modrić v sanjskem mestu.

Ne preseneča je, da se v pesmih tolikokrat opeva to Veliko jabolko, v katero je z užitkom zagrizla in okusila slasti celodnevnega utripa, saj ne pravijo zaman, da gre za mesto, ki nikoli ne spi. Še posebno pa jo je navdušila ta neverjetna centrifuga različnih narodnosti, kajti v New Yorku je združen ves svet, kar ga uvršča med najbolj priljubljene turistične destinacije v ZDA.

Med obiskom muzeja Met je duhovito pripomnila, da se je s tem najbolj približala zvezdniško-modnemu spektaklu Met Gala, ki ga gostijo v tej pompozni zgradbi.

Sprehodila se je tako po Brooklynu kot Manhattnu.